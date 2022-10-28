عفاف راضي ونجوم الأوبرا يتألقون في سادس ليالي مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

أحيت الفنانة الكبيرة عفاف راضى، مساء اليوم الجمعة، الليلة السادسة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ31 على مسرح دار أوبرا بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رائعة وهو المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

جاءت حفلة الموسيقى العربية، بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، قدمت خلالها باقة مختارة من أعمالها.

أغاني عفاف راضي

ومن الأغاني التي قدمتها «سلم سلم، يلا يا دنيا، غرب الجزيرة للأخوين رحباني، يا وابور الساعة 12، يمكن علي باله، لمين يا قمر، وحدي، أبعد يا حب، عوج الطاقية، ، هوا يا هوا، وبتسأل، هو الطريق، يهديك يرضيك» وغيرها، واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة «مصر هي أمي»

سعادة عفاف راضي في الإسكندرية

وأعربت الفنانة عفاف راضي، عن سعادتها لجمهور الإسكندرية الذي استقبلها بالترحاب والحفاوة البالغة، وقدم نجوم الأوبرا باقة من روائع زمن الفن الجميل منها «الشوق»، «راح توحشيني»، «تعب الهوى» أداء الفنان أحمد عصام، و«أمانة عليك»،«عنابي» أداء الفنان سامح منير، و«ثلاث سلامات،سحب رمشه» أداء الفنان سعيد عثمان .

تواصل دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31 بحفل فني غدا السبت الموافق 29 أكتوبر بأوبرا الإسكندرية للفنان الكبير محمد الحلو بمشاركة مجموعة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي ومشاركة نجوم الأوبرا الفنانة نفين رجب، الفنان حسام حسني، الفنانة حسناء.