«تستاهل يا قلبي» و«نباتات الصحاري» في «سينما أوبرا الإسكندرية»

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في السابعة من مساء السبت المقبل، الموافق 29 يناير الجاري، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، حيث يتم عرض أفلام «تستاهل يا قلبي» من إخراج لمياء إدريس، و«نباتات الصحاري» من إخراج رنا رأفت.

أفلام تناقش قضايا المرأة في أوبرا الإسكندرية

ويناقش الفيلمان أهم قضايا المرأة ومدى التحديات التي تواجهها في المجتمع، ويعقب العرض ندوة فنية بحضور مخرجات الأفلام، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، وذلك في إطار الاهتمام بدور المرأة في المجتمع ومناقشة اهم القضايا الخاصة بها.

فيلم تستاهل يا قلبي

يشار إلى أن فيلم تستاهل يا قلبي، حصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية سنة 2020، وقد حصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان 2020.

فيلم نباتات الصحاري

أما فيلم نباتات الصحاري فقد حصد جائزة تنويه خاصة بجائزة «عزيزة أمير» لأفضل مخرجة عربية، وكذلك جائزة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير، دورة 2021.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية، خلال الموسم الفني لعامي 2018 - 2019، بتوجيهات من الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادي السينما، في المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب، يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.