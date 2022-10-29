ضوابط امتحانات شهر أكتوبر في المدارس.. حصة واحدة ويوم طبيعي

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر 2022 في المدارس الابتدائية والإعدادية، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، أما امتحانات صفوف النقل في المرحلة الثانوية فتستمر أسبوعا آخر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، ضوابط امتحانات شهر أكتوبر في المدارس، وفقا لما تم إعلانه من توجيه الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع المدارس كونها توجيهات وزارية.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2022

- يوم الاختبار يوم دراسي كامل حتى نهاية اليوم الدراسي.

- على موجه المادة التواصل مع مدير المدرسة بشأن امتحان الشهر وفق القرار الوزاري.

- الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية وفق التعليمات المنظمة لذلك

- التنبيه مشددا على المدارس باعلان الجدول في مكان ظاهر و عدم التعديل لاي سبب

مواعيد امتحانات شهر أكتوبر في المدارس

المدارس الكاثوليكية تبدأ الجدول من يوم السبت (لغة عربية- تربية دينية) وفق مواعيد المدرسة يوم الأحد إجازة للمدارس الكاثوليكية مع استكمال باقي مواعيد الجدول وفق الجدول المرسل.

- مادة المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة.