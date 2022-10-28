امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي بالدقهلية.. تفاصيل مقرر الأسئلة

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي لطلاب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الأحد 30 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس الموافق 10/11/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان في الحصة الخامسة على أن يتم إجراء الامتحان أثناء اليوم الدراسي وبما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس وفقا لما قررته مديرية التربية والتعليم في الجدول المعلن الذي وزعته على الإدارات التعليمية.

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنه جرى اعتماد الأجزاء التي سيأتي منها امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي، وهي كما يلي:

امتحان اللغة العربية يوم الأحد

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة العربية 31 أكتوبر، والأجزاء التي يؤدون الامتحان بها في القصة: الفصول الثلاثة الأولي، أما القراءة «مكارم الاخلاق وحاتم الطائي»، وفي النصوص «شباب تسامي للعلا، قيم الحياة الزوجي»، وفي النحو «الأفعال الناقصة والتامة، أفعال المقاربة والرجاء والشروع»، والأدب: «الادب - الشعر في العصر الجاهلي، النثر في العصر الجاهلي» وأخيرا البلاغة «الحقيقة والمجاز، التشبه».

امتحان مادة اللغة الإنجليزية الإثنين

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية الإثنين الموافق 31 أكتوبر، وذلك في الوحدتين الأولي والثانية، ويتبعه امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022.

امتحان مادة «جبر وحساب مثلثات وهندسة تحليلية» الأربعاء

ويمتحن الطلاب مادة «جبر وحساب مثلثات وهندسة تحليلية» يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر في منهج شهر أكتوبر: في الجبر: «حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد بيانيا - مقدمة عن الأعداد المركبة - الحد التخيلي - تساوي عددين مركبين -العمليات على الأعداد المركبة - جمع وطرح وضرب الأعداد المركبة - قسمة الأعداد المركبة - العددين المترافقين».

أما فرع حساب المثلثات: الزاوية الموجهة: «القياس الستيني للزاوية الموجهة - الوضع القياسي للزاوية الموجهة - القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة - موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد - الزوايا المتكافئة، وفي الهندسة التحليلية: تشابه المضلعات- المضلعان المتشابهان - معدل التشابه لضلعين - تشابه المثلثات - مسلمة - نظرية 1 - نظرية 2 -النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين نظرية- العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين.

امتحان مادة الأحياء يوم الخميس 3 نوفمبر

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في الدقهلية منهج شهر أكتوبر 2022 في مقرر مادة الأحياء، وهو: الكربوهيدرات -التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية -الأحماض النووية.

امتحان مادة الكيمياء الأحد 6 نوفمبر

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الكيمياء في الباب الأول كاملا، بالإضافة إلى الباب الثاني إلى درس المول.

امتحان مادة الفيزياء الإثنين 7 نوفمبر

الباب الاول كامل، الباب الثاني إلي درس أنواع العجلة فقط

امتحان مادة التاريخ الثلاثاء 8 نوفمبر

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ في لوحدة الأولى دروس «الحضارة والتاريخ - عوامل قيام الحضارات - مصادر دراسة الحضارات».

امتحان مادة الجغرافيا الأربعاء 9 نوفمبر.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا فيما درسوه من «الدرس التمهيدي وموقع مصر- موقع مصر وأهميته- مدخل لدراسة علم الجغرافيا»

امتحان مادة الفلسفة الخميس 10 نوفمبر

ويختتم طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات شهر أكتوبر 2022 بمادة الفلسفة وتأتي أسئلة الامتحان فيما درسوه من «التفكير الإنساني - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي»