نجوم الفن يهنئون شيري عادل وطارق صبري بعقد قرانهما: «ربنا يسعدكم ويحميكم»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري بعقد قرانهما بمجرد نشر الثنائي صور عقد القران عبر حساباتهم بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

نجوم الفن يهنئون العروسين

وقالت الفنانة نهال عنبر: «ألف مبروك ربنا يسعدكم ويحميكم»، كما علق على المنشور أيضًا كل من الفنانة ليلى زاهر، والفنان محمد دياب، والفنان كريم مغاوري، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رانيا يوسف، الذين أعربوا عن تهنئتهم للعروسين.

زواج شيري عادل وطارق صبري

وأعلن الثنائي شيري عادل وطارق صبري أمس عبر حساباتهم عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عقد قرانهما بنشر صور من الحفل، بعد قصة حب بدأت بينهما قبل عدة أشهر، وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في أثناء حضورهما أحد عروض مسرحية «زقاق المدق»، من بطولة الفنانة دنيا عبدالعزيز، والذي يعرض على مسرح البالون بالعجوزة.