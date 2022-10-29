محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من تركيب منظومة التاكسي الذكي بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن المحافظة وزعت الزي الموحد لسائقي التاكسي لمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لقمة المناخ cop 27، والمقرر انطلاقها بعد أسبوع بمدينة السلام شرم الشيخ، بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم بينهم قادة وزعماء.

وقال «فودة»، في تصريح اليوم السبت أن لجنة الإشراف على المواقف برئاسة العميد سامح المتولي قامت بتسليم كل السائقين الزي الموحد المتفق عليه، ويحمل الهوية البصرية لمدينة شرم ليكون المظهر مشرفًا أمام الوفود المشاركة في cop 27.

تركيب منظومة التاكسي الذكي

أوضح اللواء خالد فودة أنه جري تركيب منظومة التاكسي الذكي لعدد 750 سيارة أجرة بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر التغيرات المناخية، مضيفا أن المنظومة تشمل كاميرات، جهاز تتبع، منظومة دفع اليكتروني.

وقال المحافظ إن الهدف من المنظومة هو تقديم خدمة متميزة للسياح والمواطنين سواء في نظام الدفع أو المراقبة، بالإضافة إلى منع تعرض بعض السياح لمضايقات وتحديد أسعار الركوب إلكترونيا، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام لتشغيل المنظومة داخل التاكسي بالتنسيق مع لجنة الإشراف على المواقف وإدارة مرور جنوب سيناء.

تدريب السائقين

من جانبه، قال العميد سامح المتولي مدير لجنة الإشراف على المواقف للوطن أنه جري عقد لقاءات متعددة مع السائقين وجري تقسيم السائقين لعدة مجموعات، حيث جري تدريبهم علي حسن معاملة السياح وضرورة ارتداء الزي الموحد والالتزام بتعليمات لجنة الإشراف والمرور خلال قمة المناخ.

وتابع أنه جرى تدريب سائقي التاكسي بشرم الشيخ على استخدام منظومة التاكسي الذكي، حيث جرى عرض تشغيل المنظومة ومتابعة عملية تدريب السائقين من قبل فريق متخصص بالشركة، مؤكداً أنه سوف يجري الانتهاء من تركيب المنظومة الذكية قبل انطلاق القمة.