زي موحد لسائقي الأجرة بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ «صور»

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وقف الإجازات بكل القطاعات المعنية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك استعدادا لعقد قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه يقوم يوميا بزيارات دورية الي كل المشروعات التي تقام على أرض مدينة شرم الشيخ لمتابعة الأعمال ونسب التنفيذ، وفقا لما وصلت إليه أحدث معايير التكنولوجيا في المدن الخضراء.

زي موحد للعاملين في شرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة، أنه جرى اختيار نماذج للزي المقترح للعاملين بعدد من القطاعات المختلفة في شرم الشيخ تتناسب مع تفعيل الهوية البصرية للمدينة، وقال إنه سيجرى تجهيز 2000 زي كامل لتوزيعها علي سائقي الأجرة بالمدينة للظهور بالمظهر الحضاري أثناء فترة انعقاد قمة المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف مشارك.

وتابع المحافظ، بأن يجرى توفير زي موحد لكل العاملين في مجالس المدن في قطاع الأمن والعمال، سواء رجال أو سيدات وسوف يجري الاستعانة بهم خلال فترة انعقاد المؤتمر.

مواد للقضاء على الروائح الكريهة

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يجرى تصميم مخطط للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحي بالمدينة، من خلال إضافة مادة مكونة من كائنات عضوية دقيقة نافعة تمتلك القدرة على مواجهة الروائح الكريهة، والقضاء علي هذه الروائح وسوف يجري توفير المادة قبل المؤتمر.

وأوضح، أنه في إطار استكمال منظومة المدينة الخضراء يجرى إضافة مواد كيميائية في معالجة مياه الصرف الصحي، والقضاء على الروائح المنبعثة من محطات وبرك الصرف بالمدينة، ومكافحة الآفات الزراعية والحشرات المنزلية، دون استخدام مواد كيميائية.