محافظ جنوب سيناء: العمل بمنظومة التاكسي الذكي في شرم الشيخ مطلع نوفمبر

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارًا اليوم الثلاثاء بتكليف العميد سامح المتولي مدير لجنة الإشراف على المواقف، بالحضور يوميا إلى مدينة شرم الشيخ، بدءا من اليوم لمتابعة تركيب المنظومة الذكية داخل التاكسي بشرم الشيخ، لتصبح أول مدينة سياحية تقدم خدمة نقل ذكية وصديقة للبيئة.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المنظومة الذكية وصلت بالفعل شرم الشيخ، ووافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عليها، لبدء العمل بها مطلع نوفمبر المقبل، في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ.

تفاصيل منظومة التاكسي الذكية

من جانبه، قال العميد سامح المتولي مدير لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء، إن المنظومة الذكية الجديدة للتاكسي الأجرة بشرم الشيخ عبارة عن جهاز تتبع GPS، وكاميرا داخلية وخارجية، ومنظومة دفع اليكترونية.

ووجه المحافظ بضرورة تقسيط المنظومة الذكية للتاكسي بشرم الشيخ بمقدم 1500 جنيه، والتقسيم على 6 سنوات، مراعاة للسائقين، موضحًا أن التركيب بدأ بالفعل وسوف ينتهي قبل انعقاد قمة المناخ.

800 «تاكسي» صديق للبيئة

وأكد مدير لجنة الإشراف على المواقف، أن تاكسي الأجرة بشرم الشيخ أصبح صديق للبيئة وذكي، وهي تجربة فريدة من نوعها وتتم لأول مرة في مدينة شرم الشيخ.

وتابع أنه جري تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار استضافة المدينة للقمة رقم 27 للتغيرات المناخية.

الزي الموحد

وأوضح أن المحافظة تسلمت 2000 زي موحد للسائقين، وسوف يجري تسليمها لهم هذا الأسبوع، وهي عبارة عن بدلتين، وتيشرت وحذاء، بهدف الظهور بمظهر حسن أمام ضيوف القمة.