مدرسة السلام تفوز بأول مكتبة رقمية بالدقهلية.. أجهزة كمبيوتر وشاشات عرض

تسلمت مدرسة السلام بالعصافرة، التابعة لإدارة المطرية التعليمية، جائزة أول مكتبة رقمية بمحافظة الدقهلية، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وشاشات عرض وكتب، كأول دفعة من جوائز مشروع تحدي القراءة للمدرسة التنويرية، وذلك بعد فوزها بلقب «المؤسسة التنويرية» في عامها الأول، وهو أكبر مستويات المسابقة، حيث نافست العديد من الجامعات والهيئات وفازت باللقب، وحصدت جوائز المشروع الوطني للقراءة.

وتابع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استلام أول دفعة من الجوائز، وهي أجهزة كمبيوتر وشاشات عرض وكتب، لتصبح أكبر مكتبة رقمية داخل إحدى المدارس والجامعات المصرية الحكومية.

المشروع الوطني للقراءة

وقال ناصر شعبان، في بيان صحفي، إن المشروع الوطني للقراءة مشروع ثقافي تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه الأطفال والشباب لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، وإنتاج الجديد منها، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وأوصى بضرورة تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب لتحقيق المشهد الثقافي المنشود.

تنمية الوعي بأهمية القراءة

وأضاف أن المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول في مارس 2020 هدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر الشباب والأطفال ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية الداعمة للقراءة، ومشروع تحدى القراءة مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المشروع ينقسم إلى خمسة مستويات، منها الطالب المثقف، والمعلم المثقف، والمؤسسة التنويرية، وفازت مدرسة السلام الابتدائية بالعصافرة التابعة لإدارة المطرية التعليمية بلقب المؤسسة التنويرية لتحصد جائزة أول مكتبة رقمية بمحافظة الدقهلية.