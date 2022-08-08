«أزهرية كفر الشيخ» تشارك بـ30 طالبا في حفل «تحدي القراءة العربي»

شاركت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر الشهاوي، رئيس المنطقة، بعدد 30 طالبا وطالبة في حفل تكريم الفائزين بمشروع تحدي القراءة العربي، والذي أقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، صباح اليوم الإثنين.

تكريم الفائزين في الموسم السادس

ونُظمت الاحتفالية لتكريم الطلاب الفائزين في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، وسارة النعيمي، مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.

وافتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فعاليات الاحتفال بتكريم أبناء الأزهر المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيُمثل مصر في تصفيات دبي للموسم السادس، فضلاً عن الإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازًا في هذا الملف، والتي جاءت من نصيب منطقة الغربية الأزهرية.

مشروع تحدي القراءة العربي

واستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.