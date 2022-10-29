أغرب احتفالات فوز الأهلي بالسوبر في الغردقة.. «رفع العلم بالسماء»

شهدت مدينة الغردقة أغرب احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر، بعد تغلبه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ستاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات الشقيقة، وامتدت الاحتفالات إلى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، برفع علم المارد الأحمر في السماء وحمل العلم في قاع البحر.

الرجل الطائر يرفرف بعلم الأهلي في السماء

واحتفل لاعب «الفلاي بورد» مجدي عبد الغني، الملقب بالرجل الطائر، بفوز المارد الأحمر عبر رفع علم النادي في سماء الغردقة، وسط تشجيع وحماس عدد من العاملين بالقطاع السياحي والسائحين الأجانب، الذين حرصوا على التشجيع والتقاط الصور التذكارية في منظر جميل.

علم الأهلي في قاع البحر

وعلى شواطئ الغردقة، امتدت الاحتفالات للساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ حمل أحمد بيجو مدرب غطس، علم الأهلي تحت الماء، رفقة عدد من الغطاسين والسائحين الأجانب على متن لانش سياحي في رحلة غطس، في أجواء مبهجة ومفرحة بين الجميع.