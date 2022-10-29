«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن البرنامج الموسع للتطعيمات المختلفة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج الموسع للتطعيمات في مصر يستهدف توفير 10 أنواع من التطعيمات الروتينية سواء للأطفال أو تطعيمات الأنفلونزا الموسمية أو للمسافرين في الدول التي تضع شروط لدخولها ومن بعض التطعيمات حرصا على سلامة المواطنين المسافرين اليهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي أجريت لم تكن مرتبطة بظهور أي حالة مصابة بمرض شلل الأطفال، ولكن بناء على تحليلات تقوم بها الوزارة من فترة إلى أخرى، ورغبة في تعزيز الجهاز المناعي للأطفال والحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

«الصحة» تطالب المواطنين عدم النظر إلى شائعات السوشيال ميديا

وناشد «عبدالغفار»، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتطعيمات المختلفة سواء تطعيمات الأطفال داخل المدارس أو تطعيمات فيروس كورونا، مؤكدا أن لقاحات كورونا لا غني منها وأثبتت كفاءتها خلال الموجات الثالثة والرابعة والخامسة على وجه التحديد، وجعلت الحالات الشديدة متوسطة وبسيطة، وأثبتت عكس ما تم الحديث عنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك على المواطنين التواصل بشكل مباشر مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخطوط الساخنة لها.

النهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين الحرص على تطعيمات أبنائهم، من خلال جدول التطعيمات التي وضعتها الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.