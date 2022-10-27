«الصحة العالمية»: مصر نجحت في حصار مرض شلل الأطفال منذ 2004

أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل الصحة العالمية في مصر، أنّ الدولة المصرية نجحت في محاصرة مرض شلل الأطفال منذ عام 2004 من خلال عدة عوامل أبرزها حملات طرق الأبواب وبرنامج التطعيم القوي الذي اتبعته مصر.

أفغانستان وباكستان لم تقضيا على شلل الأطفال

وقالت القصير، خلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي لشلل الأطفال، إنّ أفغانستان وباكستان هما الدولتين التي لم تقضيا على مرض شلل الأطفال حتى الآن، وباقي الدول تسعى نحو القضاء عليه، مشيرة إلى أن الاسترخاء من بعض الدول في إعطاء التطعيمات خلق حالات جديدة في بعض الدول أبرزها بريطانيا.

وتابعت بأن مصر تمتلك نظام ترصّدٍ قوي وحساس للإبلاغ عن أي حالات مشابهة، وكذلك نظام بئي لترصد فيروسات شلل الأطفال بمحطات الصرف الصحي، إذ تعتبر مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تغطي جميع محافظات الجمهورية بالترصد البيئي.