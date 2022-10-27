«الصحة» تعلن خلو مصر من «شلل الأطفال» بفضل مضاعفة معدلات التطعيم

أعلن الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الأطفال وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، باعتبارها من الدول الرائدة في الترصد البيئي للمرض.

حملات التطعيم لتعزيز المناعة بشكل دوري

وأضاف قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للاحتفال باليوم العالمي لشلل الأطفال، أن حملات التطعيمات المختلفة التي تطلقها وزارة الصحة للتطعيم ضد المرض تهدف إلى تعزيز الجهاز المناعي للجسم بشكل دوري.

وتابع: شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يصيب الصغار ويعرضهم لإعاقة مستمرة مدى الحياة، لافتا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على خلوها من مرض شلل الأطفال على الرغم من التحديات التي واجهت العالم بأسره.

تحذير من تلقي تطعيمات شلل الأطفال بعيدا عن «الصحة»

وأكمل: استطاعت مصر أن تضع خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتيني في أثناء جائحة فيروس كورونا، وهو ما حافظ على نسبة التغطيات بالتطعيمات خلال الأعوام السابقة والعام الحالي، محذرا المواطنين من الحصول على التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال بعيدا عن وزارة الصحة.