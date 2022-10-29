مطارا الغردقة ومرسى علم يسجلان أعلى معدل وصول للسائحين اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم السبت، 172 رحلة طيران سياحية، قادمة من عدة مطارات دول أوروبية تمثل 15 جنسية أجنبية، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال آلاف السائحين

وحسب تصريحات مصدر ملاحي لـ«الوطن»، فإن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 172 رحلة طيران سياحية، يستقبل منها مطار الغردقة 140 رحلة، و32 في مطار مرسى علم، وهو ما يمثل أعلى معدل وصول رحلات خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين الأجانب لإنهاء إجراءات الوصول بسهولة، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

ارتفاع نسبة الإشغالات

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد زيادة في معدلات وصول السائحين تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والتي وصلت إلى 90%، وهي أعلى نسبة خلال الموسم في غياب السياحة الداخلية، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات في شهر ديسمبر المقبل لكامل الطاقة الاستيعابية.