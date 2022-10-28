مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين عبر 108 رحلات طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الجمعة، 108 رحلات طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية بصالات الوصول.

آلاف السائحين في الغردقة

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، استعدادات مطاري الغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السائحين عبر 108 رحلات قادمة من أوروبا، مقسمة إلى 100 رحلة في مطار الغردقة و8 رحلات في مرسى علم.

ارتفاع معدل الرحلات السياحية

ومن جانبه، أشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى ارتفاع نسبة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا إلى الغردقة ومرسى علم تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، ومن المتوقع أن تصل إلى كامل الطاقة الاستيعابية لها خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس والعام الجديد.