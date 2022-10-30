8 مزايا للبرامج التدريبة المتكاملة لطلاب كلية الشرطة الجدد

بعد تحقيق طلاب كلية الشرطة حلمهم بالقبول في أكاديمية الشرطة، تبدأ لديهم مهمة تعليمية وتدريبة قاسية حتى يتخرج الطلاب للحياة العملية ضباطًا قادورن على التعامل مع التحديات الجديدة من أجل توفير الأمن والاستقرار للوطن، وتفعيل الهدف الرئيسي من وجود الشرطة، وهي منع الجريمة قبل حدوثها وضبط مرتكبيها.

تدريبات الشرطة المتكاملة

الوطن تستعرض مزايا البرامج التدريبة المتكاملة لطلاب الشرطة للطلاب الجدد والهدف من وراء تلك البرامج، وفق ما أعلنته أكاديمية الشرطة وهي كالتالي:

- ترسيخ فكرة ارتباط التدريب بالواقع العملي من خلال التركيز على دعم الدراسة التطبيقية الشرطية وتوفير الإمكانات المساعدة لها، والاهتمام بالتدريب الأمني «الصيفي» بمراكز وأقسام الشرطة، وغيرها من الجهات الشرطية المختلفة.

- إعداد خطة تدريبية متكاملة ومتدرجة بحيث تحقق العائد المأمول منها، والتي تهدف في المقام الأول إلى صقل وتطوير معارف وقدرات الطلبة بالموضوعات التدريبية الحديثة والتي تواكب المتغيرات الأمنية العملية.

- تطوير وتحديث المناهج التدريبية مع اتسامها بالمرونة بما يكفل لها استيعاب كل المستجدات التى تطرأ على الساحة الأمنية.

- تطوير البرامج التدريبية لتتفق ومطلوبات العمل الشرطي في صورته الحديثة، وتنفيذ انسب الأساليب لزيادة الجرعة التدريبية التي يتلقاها طلبة الكلية، فضلًا عن إدراج برامج تدريبية تخصصية غير نمطية تخرج الطالب عن القالب المألوف للبرامج التدريبية التقليدية، وتؤدي إلى محاكاة الطالب للواقع العملي بكل متغيراته وأحداثه الأمنية الجارية.

تحليل الحوادث الأمنية

- إنشاء آلية لمحاكاة وتحليل الحوادث الأمنية المعاصرة وربطها بالعملية التدريبية، تكون مهمتها رصد وتحليل الحوادث الأمنية وبيان سلبياتها وإيجابياتها، وترجمة ذلك في صورة مواقف أمنية يتلقاها الطلبة تتعرض بالشرح والتحليل، لكل الجوانب الايجابية لتلك الحوادث مع بيان أوجه القصور والسلبيات فيما يتعلق بمواجهتها.

- إثارة الرغبة في التدريب لدى الطلبة والضباط والأفراد، مع تحفيز الاهتمام الشخصي باللياقة البدنية ووضعها محل تقييم في أداء الضباط والأفراد.

- التوسع في تنظيم المسابقات بالأنشطة التدريبية المختلفة، والعمل على تحفيز المتميزين فيها.

- إنشاء آلية لمراجعة البرامج التدريبية لكل السنوات الدراسية؛ للحيلولة دون تعارض محتواها.