إبراهيم حمدتو: تخرج ابني في كلية الشرطة هو نجاحي.. والفضل الكبير لزوجتي

قال إبراهيم حمدتو، أسطورة تنس الطاولة المصري، إن نجله محمد التحق بكلية الشرطة للضباط المتخصصين لمدة عام، متابعا «تخرج ابني في كلية الشرطة أكبر فرحة في حياتي، وان شاء الله يكون من خير أجناد الأرض ويقدر يخدم مصر ويقدم لها كل حاجة».

الأسرة ودورها في نجاح الابن

وأوضح «حمدتو» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن الأسرة لها الفضل في إعداد الأبناء، وزوجته قامت بدور الأب والأم في كثير من الأوقات بسبب انشغاله في معسكرات رياضية خارج مصر، لافتا إلى أنه ترك لابنه القرار باختيار المجال الذي يفضله، وابنته مي تدرس العلاج الطبيعي، وملك في الصف الثاني الإعدادي، وجميعهم متفوقين في الدراسة.

وتابع: «اتعلمت من والدي الانضباط والتسامح، ودايما متفائلين وبنركز في الأهداف ومع الصير والعزيمة بنقدر ننجح ونوصل لأحلامنا، وفي اللحظة اللي شوفت ابنى فيها وهو بيتخرج حسيت إن ده تخرجي أنا لأنى شاهد على تعب ابنى ومجهوده، وهو دايما بيشتغل على نفسه وبيتعب عشان يحقق النجاح».

دور الزوجة في نجاح الأسرة

وأكد إبراهيم حمدتو أن زوجته هي حصن الأمان للأبناء ويعتبرها «عامود المنزل» وتقوم بدور كبير منذ 26 سنة في التربية والحفاظ على البيت والأسرة بشكل عام، لافتا إلى أن دورها هو السبب في نجاح الأسرة بالكامل وتخرج ابنه في كلية الشرطة وتفوق بناته في مجال دراستهما، متمنيا لها دوام الصحة والقوة في مسيرتها لدعم أسرتها.