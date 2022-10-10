تفاصيل حفلة تخرج كلية الشرطة 2022 اليوم.. منح أوائل الخريجين نوط الامتياز

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفلة تخرج كلية الشرطة 2022، اليوم الاثنين، بحضور نخبة من رموز الدولة المصرية والشخصيات العامة، وسطر طلاب كلية الشرطة بأجسادهم أثناء الحفل، كلمة «أرواح الشهداء نجوم مضيئة»، وسطروا كلمة «سلام الشهيد»، وسط توجيه الرئيس والحضور التحية لروح شهداء مصر الأبرار.

حفلة تخرج كلية الشرطة 2022 اليوم

حفلة تخرج كلية الشرطة 2022 شهدت العديد من اللقطات التذكارية بداية من توجيه التحية لروح الشهيد أو تقديم الضابطات بالأكاديمية عرضا للحراسات الخاصة، إذ استعرضن تدريباتهن على القيادة الخطرة والسيطرة على العناصر الإجرامية والرماية من السيارات.

وخلال الحفل وافق الرئيس السيسي على منح أوائل الخريجين من كليتي الشرطة والدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

كلمة الرئيس في حفلة تخرج ضباط الشرطة 2022

وقال الرئيس السيسي في كلمته أثناء حفلة تخرج كلية الشرطة 2022 اليوم، إنّ الشهيد له مكانة وقدر عالٍ عند المولى عزّ وجل، والمصريون لن ينسوا الشهداء أبدا، والأمور في مصر تحسّنت كثيرا، وانتهى التهديد والإرهاب بفضل من الله، وبفضل أبناء مصر من الشهداء، متابعا أنّ مصر أصبحت أفضل وستصبح أفضل بإذن الله.

الأرواح التي سالت لم يكن ثمنها بسيطاً

كما طالب الرئيس، المصريين بتقديم كل ما هو أكثر لوفاء دين الشهداء، موجّها لهم ولأسرهم وللمصابين كل التحية والاحترام.

وأضاف الرئيس أن الدماء التي سالت والأوراح التي ارتقت لم يكن ثمنها بسيطا، لكنه في رقبة كل المصريين، كما أكد أنّ الشهداء في كل القطاعات سببا لما وصلنا إليه الآن من حماية واستقرار أكثر من 100 مليون نسمة.