مسؤولون بكوريا الجنوبية: الزلزال لم يؤثر على مفاعلات الطاقة النووية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة مقاطعة زراعية صغيرة في منطقة وسط كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لكن المسؤولين قالوا إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو مشاكل في مجالات الاتصالات والكهرباء ومفاعلات الطاقة النووية، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

زلزال في كوريا الجنوبية

وقالت وكالة الأرصاد في كوريا الجنوبية، إن الزلزال الصغير الذي ضرب بلدة جويسان لا يزال الأقوى من بين 61 زلزالًا وقعت في البلاد هذا العام، وكان من الممكن أن يكون قويًا بما يكفي لإسقاط الأشياء أو تحطيم النوافذ.

تلقي مكالمات الطوارئ

وتلقى مسؤولو الطوارئ أكثر من 140 مكالمة من السكان قالوا إنهم شعروا أن الأرض تهتز، وكانت معظم المكالمات من مقاطعة شمال تشونغتشونغ بوسط البلاد، بالإضافة إلى مقاطعة كيونغ جي المحيطة بالعاصمة سيول، ومقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية والمسؤولين الحكوميين.

وقال كيم دونغ ووك، وهو من سكان مدينة تشونغجو بوسط البلاد، لقناة YTN الإخبارية، إنه سمع قرقرة في الأرض وأن النوافذ "اهتزت كما لو كانت أثناء إعصار"، مشيراً إلى أنّه رأى الأطباق والأوعية متناثرة على أرضية مطعم في المبنى الذي يعيش فيه، لكنه لم يكن يعلم بأذى أي شخص.

من جهته قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إنه أوعز للمسؤولين بمراجعة سلامة الكهرباء وأنظمة الاتصالات، على الرغم من عدم وجود تقارير فورية عن وجود مشاكل.

مفاعلات الطاقة النووية في أمان

وقالت لجنة الأمن والسلامة النووية في كوريا الجنوبية، إن الزلزال لم يشكل تهديدًا لسلامة مفاعلات الطاقة النووية في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد، وإن الزلزال لم يؤثر على مفاعل أبحاث في وسط مدينة دايجون، على بعد نحو 70 كيلومترا (43 ميلًا) من مكان وقوع الزلزال.