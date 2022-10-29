عرض مسلسل «إتزان» على watch it اليوم.. صراع نفسي في 12 حلقة

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل إتزان، والذي يعرض على منصة watch it، وتدور أحداثه في إطار دراما نفسية تجمع بين الإثارة والتشويق من خلال 12 حلقة، وذلك بعد أيام من تصدره محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي على إثر تداول البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل والتي حملت «اهتزاز» وانقسام الوجوه في إشارة للمعاناة التي يعيشها نجوم العمل.

وشوقّت watch it جمهورها ومتابعيها لـ مسلسل إتزان المرتقب عرضه اليوم، من خلال مصطلحات توحى بالمفاجآت التي يشهدها المسلسل منها «الطموح والطمع بينهما خط رفيع.. والصراع الدائم بين القلب والعقل، وأن الحياة بدون اتزان تتحول إلى فوضى».

تشويق وإثارة

وتضمن الترويج للمسلسل من خلال التعريف بأسماء شخصيات العمل، منهم رحمة والتي تجسد دورها الفنانة ركين سعد، وهي زوجة وأم تعاني بسبب مشاكل قديمة مع أهلها، وزوجها عمر الذي يواجه صراعًا داخليًا ويجسد دوره نبيل عيسى، ودكتور باسل طبيب نفسي مسؤول عن علاج رحمة ويقوم بدوره صدقي صخر.

أبطال مسلسل إتزان

مسلسل إتزان بطولة ركين سعد، نبيل عيسى، صدقي صخر، صفاء الطوخي، دارين حداد، تميم عبده، مروان يونس، زينب غريب، تأليف تسبيح ماهر وسيد عمر، إخراج شادي عبدالسلام.