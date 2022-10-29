وزير التعليم العالي: دمج كل قوانين الخاصة بالتعليم العالي في قانون موحد

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء مناقشة استراتيجية التعليم العالي المزمع وضعها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا البدء فيها بعد انتهاء فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop27، من خلال عقد العرض على بعض ورش العمل لمناقشتها بمشاركة كافة طوائف المجتمع الأكاديمي والبحثي وسيتم العمل بدءاً من شهر ديسمبر.

ضبط العملية التعليمية وتحقيق التكامل بينهما

وأضاف وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية تشمل كافة مؤسسات التعليم الجامعي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد ومراكز بحثية ويشمل الهيئات والجوانب التشريعية وغيرها من الجوانب، لافتا إلى أن الهدف منها هو وضع قانون شامل وموحد للاستراتيجية يجمع كافة المؤسسات من أجل ضبط وتنظيم عملها وإعادة تشكيلها بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، لافتا إلى أنه سيتم دمج كل القوانين الخاصة بالتعليم العالي في قانون موحد.

وزارة التعليم العالي

وأكد وزير التعليم العالي، انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.