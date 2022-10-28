وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره اللبناني زيادة التعاون والتوسع في المنح

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي اللبناني؛ والوفد المُرافق له، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، بمقر الوزارة.

أكد الدكتور أيمن عاشور، عُمق العلاقات التي تربط بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن مصر تُولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات العربية، وحرصها على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع لبنان، وإرساء علاقات تعاون وثيقة وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب اللبنانيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات.

المنح الدراسية

وأضاف الوزير أن المنح الدراسية المُقدمة للطلاب للدراسة بالجامعات المصرية تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي بين الجانبين، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للدارسين اللبنانيين في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تجربة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات ونجاحات سواء على صعيد مجال إتاحة التعليم من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مؤكدًا اهتمام مصر بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي.

الاستثمار في التعليم

وأشار «عاشور» إلى نجاح الاستثمار في مجال التعليم بمصر من خلال توثيق العلاقة بين رجال الأعمال والمُستثمرين وحثهم على الاهتمام بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الدولي مع الجامعات بالخارج التي أصبحت تُقدم شهادات مُزدوجة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى نجاح وتقدم الجامعات المصرية الملحوظ في التصنيفات العالمية، ومؤكدًا أن هناك استراتيجية تستهدف الارتقاء بالتعليم العالي بمصر على الصعيد الأكاديمي والعلمي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وبحث الجانبان آليات إبرام اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي مصر ولبنان، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمنح المُقدمة سنويًّا للطلاب اللبنانيين والاعتراف بالشهادات الممنوحة من كلا البلدين.

ومن جانبه، وجه وزير التعليم العالي اللبناني، الشكر للحكومة المصرية على دعمها المُتواصل لأشقائها في لبنان، ورعايتها للطلاب اللبنانيين الدارسين في مصر، مشيدًا بنجاح مصر في تنظيم المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني السادس، وتطلعه لمزيد من التعاون بين مصر ولبنان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إبرام اتفاق تعاون بين البلدين.