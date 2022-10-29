وزير التعليم العالي يستقبل نظيرته الغينية لبحث التعاون المشترك وتقديم الدعم للطلاب

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظيرته الغينية دياكا سيديبي؛ والوفد المُرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين مصر وغينيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، بمقر الوزارة.

وزارة التعليم العالي

في بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وغينيا، مشيرًا إلى أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الأفريقية، وحرصها على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع غينيا، وإرساء علاقات تعاون وثيقة وتقديم الدعم الكامل للطلاب الغينيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات.

عاشور: التوجه الثابت للدولة المصرية لدعم غينيا في شتى القطاعات

وأوضح «عاشور» أن مصر لديها توجه ثابت لدعم غينيا في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بغينيا لتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى البرنامج التنفيذي المُوقع بين البلدين؛ الذي يهدف إلى مشاركة الأساتذة والباحثين المصريين في عمليات التدريب بجامعات غينيا، وإجراء البحوث التطبيقية المُشتركة، وقيام المُتخصصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في البلدين بتبادل الزيارات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب غينيا، لافتًا إلى استعداد الوزارة الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

واستعرض الوزير تجربة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات على صعيد مجال إتاحة التعليم وتنوعه من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية لتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات وظائف المُستقبل، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي.

وعبر الوزير عن استعداده لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين البلدين لتعميق وتطوير العلاقات التعليمية والبحثية بين البلدين ونقل الخبرات المصرية للجانب الغيني.

ومن جانبها، أعربت د. دياكا وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغينيا، عن شكرها لمصر حكومةً وشعبًا؛ لما تُقدمه من دعم لحكومة غينيا، مؤكدة على العلاقات المُتميزة والقوية بين البلدين، مُعربة عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدولة غينيا.