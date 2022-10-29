صابرين لـ«الوطن» عن شخصيتها في مسلسل أعمل إيه: شبهي

نجاح كبير حققه مسلسل «أعمل إيه»، منذ الأيام الأولى لعرضه وخاصة مع مشاركة عدد كبير من النجوم والذي كان من بينهم الفنانة صابرين التي تألقت في المسلسل من خلال شخصية نوسة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قالت الفنانة صابرين إنها سعيدة للغاية بالنجاح الذي يحققه مسلسل «أعمل إيه» وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير وكذلك حب الأطفال له لأنه عمل لايت.

صابرين تتحدث عن مسلسل أعمل إيه

وتابعت صابرين قائلة إن شخصية نوسة التي تقدمها خلال أحداث مسلسل أعمل إيه تشبهها بشكل كبير فقالت «شبهي في إن اللي في قلبها على لسانها وعفوية وردودها دايما سريعة بسبب تلقائيتها والصفات دي كانت سبب في إن هناك أطفال كتير حبوها».

كما عبَّرت صابرين عن سعادتها بمشاركة الفنان خالد الصاوي بهذا العمل، مؤكدة أن مشاهدها معه كانت الأفضل.

يذكر أن مسلسل «أعمل إيه» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، ومنهم خالد الصاوي وصابرين وهناء الشوربجي وطارق عبد العزيز وندى بسيوني وألحان المهدي وأحمد جمال سعيد وأحمد والي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد المجيد.