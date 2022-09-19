الفنانة صابرين: مهرجان القاهرة للدراما دعم حقيقي للقوة الناعمة المصرية

قالت الفنانة صابرين، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، إن العاملين بنقابة المهن التمثيلية هدفهم إعلاء اسم مصر من خلال المهرجانات والفعاليات الدرامية، مضيفة أن المهرجان يقوم بمنتهى الشفافية والوعي برئاسة الدكتور يحيى الفخراني، بما يؤكد مدى انتظام العمل وجديته داخله.

عرس فني للاحتفال بالأعمال الدرامية

وأوضحت «صابرين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مهرجان القاهرة للدراما بمثابة عرس فني للاحتفال بالأعمال الدرامية، وشارك به 27 عملا فنيا، وخلال الدورات القادمة ستكون المشاركة عربية على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أن الموسم الحالي يناقش الأعمال الرمضانية.

المهرجان يدعم الجمهورية الجديدة

وأشارت الفنانة صابرين، إلى أن الفن بوصفه القوة الناعمة له دور كبير في دعم مصر في الفترة الراهنة، والهدف من المهرجان هو دعم الجمهورية الجديدة والرؤية الفنية العامة، موضحة أن الدراما تشكل وعي المتلقي وهناك أجيال كثيرة تتأثر بالدراما التي تصل لمختلف الفئات المجتمعية، ومهرجان القاهرة للدراما سيقدم الجوائز برئاسة إنعام محمد علي التي تتولى رئاسة لجنة التحكيم.

مسلسل الاختيار حقق حالة من الوعي

وأكدت الفنانة صابرين، أن الجمهورية الجديدة تدعم الدراما التي لها دور كبير في إعداد الجيل على الثقافة والوعي الحقيقي، وجموع الفنانين والنقابة كانوا يبحثون عن الوعي الوطني لسنوات طويلة، موضحة أن مسلسل الاختيار حقق حالة من الوعي الوطني غير مسبوقة وغرس مفاهيم غابت لسنوات عن الطفل والشاب المصري منذ زمن «الأبيض والأسود».