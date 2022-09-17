صابرين: مشاركة أوسع للأعمال العربية و«الرقمية» في الدورة الثانية من مهرجان الدراما

كشفت الفنانة صابرين، عن قصر الاختيار على الأعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، إذ قالت إن هذه الدورة من المهرجان، تعد رقم «زيرو» لأنه في البداية، ولذلك فإن المنافسة ستكون بين أعمال درامية عُرضت فى رمضان «إحنا مش هنلحق نتفرج على كل الأعمال التى عرضت هذا العام، بخلاف أن هذا العام لم ينتهِ بعد، وما زال هناك أعمال درامية جديدة ستُعرض على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ولا نريد أن تُظلم مثل هذه الأعمال».

مهرجان القاهرة للدراما سيكون العام الماضي أوسع في الاختيارات

واستطردت في حديثها لـ«الوطن»، بقولها: «بدءاً من الدورة الجديدة للمهرجان فى العام المقبل، بالتأكيد ستكون هناك مشاركة أوسع سواء للأعمال الدرامية العربية، أو التى تعرض على المنصات، وبالتالى ستشارك كل الأعمال من جميع أنحاء الوطن العربى».

عدم وجود أي مجاملات في اختيار الأعمال المشاركة

وشددت صابرين باعتبارها «عضو لجنة تحكيم»، على عدم وجود أى مجاملات فى اختيار الأعمال المشاركة «إحنا لجنة رخمة جداً، ومن يحصل على التقدير والجائزة عليه أن يعلم جيداً، أنه فعلاً يستحق ذلك، ومعايير منح الجوائز ستكون كاملة مكتملة من قِبل أعضاء لجنة التحكيم، والأمر مُدَقق وفى غاية الصعوبة».

وجود يحيى الفخراني يعد شرفاً

وأشارت إلى أن وجود الفنان القدير الدكتور يحيى الفخرانى على رأس هذا المهرجان، يعد شرفاً عظيماً، باعتباره قيمة وقامة كبيرة جداً فى صناعة الدراما المصرية، خصوصاً فى آخر 20 أو 30 سنة، حيث كان من الفنانين الذين يحملون دائماً الدراما فوق أكتافهم، «أحلى رمز لنا جميعاً من حيث السن والخبرة والقيمة والاسم الفنى، ليس فى مصر فقط، لكن على نطاق الوطن العربى كله».عضو لجنة التحكيم: «فيه مهرجانات محدش يعرف عنها حاجة ومليانة مجاملات.. إحنا مش كدا»عودة قوية لذوى الآراء المهمة فى صناعة الدراما