في عيد ميلادها.. صابرين بدأت مسيرتها الفنية بالغناء

تحتفل اليوم الفنانة صابرين، بعيد ميلادها الـ55، حيث إنها ولدت في هذا اليوم في عام 1967، إذ تعتبر واحدة من أبرز الفنانات ممن يتميزن بموهبة كبيرة أهلتها للعب مختلف الأدوار، حيث بدأت نشاطها الفني عام 1975.

بداية صابرين الفنية

بدأت صابرين مسيرتها منذ الطفولة مع الغناء التي اشتهرت فيه بروحها المميزة حينما قدمت أغاني الأطفال ببراعة شديدة بأغانى مثل «أنا الفرخة واحنا الكتاكيت»، وغيرها حتى تألقت في التمثيل.

مسلسل أم كلثوم

وقدمت صابرين عملا دراميا كبيرا، يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وأصبح واحدا من أبرز أدوارها التي قدمتها في مسيرتها، ويعد من أهم بصماتها إذ تفوقت على نفسها أثناء تقديم الشخصية في العمل الذى عرض عام 1999، وحققت نجاحا حينها فور عرض المسلسل، حتى أصبحت في عيون الجمهور هي أم كلثوم.

«أفراح القبة»

وتمكنت صابرين بذكائها من الخروج من عباءة أم كلثوم، بأعمال فنية كبير وناجحة، حتى لا تنحصر تحت هذا الدور فقط، حيث قدمت «أفراح القبة» إذ كانت عنصراً من أهم عناصر العمل كعادتها بما لها من ثقل كبير وأبعاد لتركيبة شخصيتها «حليمة الكبش» التي قدمتها بصورة مغايرة عما قدمته من قبل.

«أعمل إيه»

ويعرض حاليا علي شاشات التلفاز للفنانة صابرين، مسلسل «أعمل إيه»، الذي يلقي تفاعل كبير من الجمهور، والتي تدور أحداثه حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.