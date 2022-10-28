صابرين النجيلي تشدو بأربع أغنيات في مهرجان الموسيقى العربية

قدمت الفنانة صابرين النجيلي أربع أغنيات خلال فقرتها في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

عاصي الحلاني يشدو على مسرح النافورة بدار الأوبرا

صعدت صابرين على نغمات الأغنية الوطنية «يا أغلى اسم في الوجود»، ثم قدمت أغنيات «برهوم حاكيني» و«يعني وبعدين» و«الشاب الأسمر».

كان حفل اليوم قد افتتح بفقرة غنائية للفنان أمجد العطافي قدم أغنيات «صابر وراضي» لجورج وسوف و«ما تقولوا ليه» و«الحلو حياتي» و«رمش عينه» و«مش كفاية».

أمجد العطافي بدأ حفل مهرجان الموسيقى

من المقرر أن يختتم الحفل بفقرة غنائية كبيرة للفنان اللبناني عاصي الحلاني حيث سيقدم أغنيات «مالي صبر» و«بحبك وبغار» و«القرار» و«فرصة عمر»، كما سيقدم لأول مرة أغنيته الجديدة «ضحكة حبيبي» وعدد من الأغنيات التراثية القديمة للفنان عبدالحليم حافظ.