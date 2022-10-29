مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار في إيتاي البارود بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، بعدما صدمه قطار في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد مصرع عامل صدمه قطار في نطاق مركز شرطة إيتاي البارود، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «فرج صبحي عبد المقصود عوض»، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة إيتاي البارود، وتحرر محضر رقم 12313 لسنة 2022 إداري مركز إيتاي البارود، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.