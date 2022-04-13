مصرع عامل وإصابة سائق أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقى عامل مصرعه، وأصيب سائق دراجة بخارية «توك توك» بكدمات وكسور، إثر دهسهما أسفل قطار «القاهرة-سوهاج» بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أثناء مرورهما، من ممر غير مخصص لعبور المشاة، على شريط السكة الحديد، بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، والمصاب لمستشفى المراغة المركزي لإسعافه، وعمل الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة.

الإخطار الأمني ودهس القطار لتوك توك

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، يفيد بتحرير محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج.

من سائق القطار «سوهاج- القاهرة»، يتضمن أنه أثناء مرور القطار تلاحظ عبور دراجة بخارية «توك توك» على الخط النازل بالحارة المخالفة من غرب إلى شرق، أثناء غلق المزلقان من مكان غير معد للعبور، وصار دهسه.

مصرع عامل وإصابة آخر تحت عجلات القطار

نتج عن ذلك، مصرع «أحمد ص ا ع» 32 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وكذلك إصابة مرافقه «منصور م ع ع» 49 عاما، سائق دراجة بخارية، ويقيم بدائرة مركز المراغة بـ«كسور متفرقة بالجسم»، وفقا للتقرير المبدئي للمصاب بمستشفى المراغة المركزي.

تحرير محضر بالواقعة.. ونقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة العامل إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، بمحافظة سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القاانونية اللازمة، ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.