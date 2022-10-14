مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار في قرية نفرة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، بعدما صدمه قطار «دسوق - دمنهور» أثناء عبور شريط السكة الحديد، مستقلا تروسيكل بدائرة مركز دمنهور، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، باصطدام قطار الركاب المتجة من محطة سكة حديد دمنهور في طريقة لمدينة دسوق بتروسيكل بالقرب من مزلقان نفرة بدائرة مركز دمنهور، ما أسفر عن مصرع قائد التروسيكل.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «خالد سعد صعيصع»، 40 سنة، عامل ومقيم دمنهور، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.