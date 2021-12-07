مصرع عامل أسفل عجلات القطار في البحيرة

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره مزلقان دمنهور، محافظة البحيرة، بجوار الكوبري العلوي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي، جثة عامل لقى مصرعه أسفل عجلات قطار دمنهور، أثناء عبوره المزلقان، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد عبدالرحمن أبو طور»، 50 سنة، مقيم عزبة عودة، التابعة لمركز دمنهور، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.