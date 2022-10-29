رئيس اتحاد الصناعات: العمالة الفنية تجذب الاستثمارات وتوفر العملة الصعبة

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ أحد نقاط جذب الاستثمارات هي العمالة الفنية، موضحًا: «المجتمع المدني اتفق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على رعاية وإدارة المدارس الفنية الصناعية الحكومية، وهناك مبادرة موجودة في الحكومة وهو صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة، نجحنا في الإدارة، ورئيس الوزراء عقد عدة جلسات معنا، وأصدر قرارات هائلة».

نستهدف تخريج 100 ألف عامل فني خلال الـ3 سنوات المقبلة

وأضاف «السويدي» خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: «مستوى الخريجين شيء يفرح ومرتباتهم أعلى كثيراً من العمالة الحالية، لأنهم حصلوا على شهادات معتمدة دوليًا، ولو عاوز يسافر يقد يسافر، ولو الحكومة أتاحت لنا جزءً من هذا الصندوق أن يدير الاتحاد والاتحادات الأخرى لإدارة ومساعدة النمو وعمل تارجت نستهدف به على الأقل تخريج 100 ألف عامل فني خلال الـ3 سنوات المقبلة، ولو سافر نصف هذا العدد سنحصل على مليارات الدولارات في السنة».

معامل الاختبار المعتمدة الدولية فرصة استثمارية كبيرة

وتابع أنَّ العمالة الفنية جزء داعم للتصدير والسياحة، شارحًا «نحن كمجتمع مدني دوره أن نساعد لأننا نستفيد أيضًا، كما تحدثنا مع وزير التعليم العالي بخصوص أننا نعاني من نقص معامل الاختبار المعتمدة الدولية، وهذه فرصة استثمارية كبيرة للجميع، ولدينا دعوة في هذا المؤتمر لكل القطاع الخاص والشركات الأجنبية الواعدة، ولدينا الجامعات، فإذا حولنا معامل الجامعة إلى معامل اختبار، فإننا سنستخدم ونطور ونرفع كفاءة الدكاترة وتكون الجامعة جهة مستقلة معتمدة دولية لاختبار الخامات على مستوى مصر».

خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

وأكّد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنَّ «هناك خطة لزيادة الصادرات في الفترة من 3 إلى 5 سنوات إلى 100 مليار دولار، وسنقدمها لرئيس الوزراء خلال 3 شهور»، مشيرًا إلى وجود تحدٍ واعد وهو قطاع المحاجر والمناجم لأن المدد التي تُطرح للمستثمر المصري والأجنبي لإدارة المحجر والمنجم لا تكون كافية، إذ أنَّها صناعة طويلة الأمد، متابعاً «أتمنى أن يسمح الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود مدة لها، وهذه فرصة جاذبة كي تعمل وتساعد على النمو».