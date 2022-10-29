في مئوية تدشينه.. تعرف على فكرة إنشاء اتحاد الصناعات المصرية

يحتفل اتحاد الصناعات المصرية بمئوية الاتحاد، اليوم، إذ تنطلق عدد من فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترصد «الوطن» مراحل تطوّر اتحاد الصناعات، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لاتحاد الصناعات.

فكرة اتحاد الصناعات المصرية

نشأت فكرة اتحاد الصناعية في عام 1915، إذ أن له دور كبير ليكون «صوت الصناعة بمصر» في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ويعد اتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر، ويضم 19 غرفة صناعية في عضويته ويمثل نحو 102 ألف منشأة صناعية ينتمي 90% منها الى القطاع الخاص يعمل بها ما يزيد على 2 مليون عامل.

ويسهم قطاع الصناعة بنحو 18% من الاقتصاد الوطني، ويضطلع اتحاد الصناعات منذ نشأته بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه.

لمحة تاريخية عن اتحاد الصناعات

- عام 1915: تشكيل لجنة التجارة والصناعة والتي أصدرَت تقريراً يعتبر الولادة الحقيقية للوعي الصناعي في مصر.

- عام 1922: تأسيس «رابطة الصناعات في مصر» الشريك الصناعي الرسمي الرئيسي للحكومة في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية.

- عام 1927: تشكيل أول غرفة صناعة لتمثيل جميع الصناعيين العاملين في مجال الملاحة.

- عام 1947: صدور القانون رقم 73 لسنة 1947 بإنشاء اتحاد للغرف الصناعية، والذي سُمى لأول مرة بــ«اتحاد الصناعات المصرية».

- عام 1958: صدور القانون رقم 21 وتلته المراسيم الرئاسية أرقام 452 لتنظيم الاتحاد، و453 لتنظيم الغرف.

- بعدها واصل الاتحاد والغرف النمو والتطور من خلال عدد من القرارات الوزارية بهدف تعزيز الغرف وزيادة عدد الأعضاء بها، وخلق آلية لتنظيم أنفسهم في تحديد عدد ممثلي كل صناعة في مجلس إدارة الاتحاد.

- عام 1981: صدور مرسوم رئاسي لترتيب انتخابات هيكل ومجلس إدارة الاتحاد وأعضائه من الغرف الصناعية.