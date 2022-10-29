بدء التحقيقات لمعرفة تفاصيل حريق سوق بورفؤاد في بورسعيد

بدأت النيابة العامة التحقيقات اليوم لمعرفة تفاصيل حريق سوق بورفؤاد ببورسعيد الذي اندلع أمس في محل لبيع الزيوت، ثم انتقل إلى «هيش» في أرض فضاء خلف السوق بسبب ماس كهربائي.

تفاصيل حريق سوق بورفؤاد ببورسعيد

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة بورسعيد، لـ«الوطن»، تفاصيل حريق سوق بورفؤاد ببورسعيد، موضحا أنه اندلع في محل خشبي لبيع الزيوت بجوار بقطعة أرض فضاء بها كميات كبيرة من الهيش، وأن 8 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

فيما قال محمد الشريف، أحد شهود العيان، إنه شاهد ألسنة اللهب ترتفع فوق سوق بورفؤاد الحضاري، واتجه نحوها مع المارة المحيطين بالسوق لمحاولة إطفاءها بطفايات الحريق الصغيرة حتى وصول سيارات الإطفاء والتي حضرت في وقت قصير، موضحا أن «الهيش» خلف السوق ساهم في اشتعال النيران بشكل سريع.

بيان محافظة بورسعيد

كانت محافظة بورسعيد قد أعلنت أمس في بيان لها، أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق محدود بجوار سوق بورفؤاد الحضاري خلال نصف ساعة، وذلك بعد أن نشبت النيران في إحدى الأراضي الفضاء جوار السوق، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه خلال نصف ساعة من اندلاعه، دون إصابات أو خسائر بشرية.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة الانتقال إلى مكان الحريق وإخماده في وقت قصير.