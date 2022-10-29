رئيس اتحاد الصناعات: قرار «مرونة سعر الصرف» سيؤدي إلى انخفاض الأسعار

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار «مرونة سعر الصرف» الذي أعلنه البنك المركزي الخميس الماضي، لن يؤدي إلى زيادة الأسعار، ولكن اسىتقرارها وجذب الاستثمار: «ادونا فرصة، شهرين تلاتة والأسعار هتنزل، في التزامات، لكن الدنيا بدأت تمشي».

وأضاف «السويدي» اليوم، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس السيسي: «كرجال صناعة نطمئن الناس، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في بعض السلع، لأن الأمور بدأت تتحرك وتسير إلى الأفضل».

وانطلق صباح اليوم، الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.