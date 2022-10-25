مستشار اتحاد الصناعات: توصيات المؤتمر رسم واضح للاقتصاد مستقبلا

قال الدكتور حسين عيسى، مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الاقتصادية، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي والذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة جاء في وقته، بسبب مرور العالم بظروف اقتصادية ضخمة.

تطبيق الديمقراطية الاقتصادية وتبادل الآراء

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن ما يحدث على مستوى العالم فيما يخص الجانب الاقتصادي دفع القيادة السياسية لإعادة رسم خريطة واضحة للاقتصاد المصري، الأمر الذي لا يأتي إلا بتطبيق الديمقراطية الاقتصادية وتبادل الآراء «يجب أن يكون الكل على خلفية واحدة وأرضية واحدة».

المؤتمر حمل توصيات مهمة جدا

واستطرد: «المؤتمر حمل توصيات مهمة جدا بخصوص السياسات الاقتصادية الكلية، بخلاف التوصيات الخاصة بدعم الاقتصاد الخاص وشراكة الدولة مع القطاع الخاص، وكيف يكون هناك مشروعات مشتركة جديدة ما بين القطاع الخاص والدولة لتشغيل بعض المرافق كالصحة والنقل والسكة الحديد».

وأوضح أن توصيات الجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي تضمنت كذلك دعم قطاعات معينة من أجل تعميق الصناعة الوطنية المحلية في مختلف المجالات مثل الصناعات النسيجية والغذائية والكهرباء والسكك الحديدية «لفت نظري التوصية الخاصة بالتسهيل على الشركات فيما يخص الكهرباء والسماح بالتمويل البنكي».