شاهد يروي تفاصيل مقتل مسن في الطلذابية: «المشكلة بدأت بسبب غطا بلاعة»

«سبب المشكلة غطا بلاعة».. هكذا بدأ شاهد أقواله في واقعة مقتل مسن بسلاح أبيض، بعد تسديد 4 طعنات أودت بحياته أثناء مشاجرة بمنطقة الطالبية في الجيزة إثر مشادة كلامية جمعت بينهما بسبب غطاء بالوعة صرف صحي بالمنطقة.

وقال الشاهد هاني عبد الله، أحد جيران المجني عليه، أمام النيابة العامة التي استمعت لأقواله في جلسة تحقيق جديدة أمس، إن الواقعة بدأت بمشاجرة على غطاء بالوعة صرف صحي: «ابن المجني عليه وضع حجر على البلاعة عشان محدش يقع فيها، بس المتهم اتخانق معاه.. هو بيعمل مشاكل مع الناس كلها في الشارع».

غطاء بالوعة السبب في المشكلة

كما استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، التي قالت: «أنا هتجنن وبسأل هو اتقتل ليه؟ علشان غطا بلاعة»، موضحًا أن المتهم افتعل مشكلة مع أولادها واعتدى عليهم، وعندما ذهب زوجها لفض المشاجرة حبسه المتهم داخل منزله، واعتدى عليه بالضرب وسدد له 4 طعنات نافذة بمساعده أهله ما تسبب في وفاته.

وأضافت الزوجة، أن المتهم وأقاربه لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بزوجها وانهالوا عليه بالضرب ولم يكتفوا بذلك بل سددوا له طعنات نافذة، مشيرة إلى أن زوجها يعرف بحسن أخلاقه واحترامه من الكبير والصغير من أهالي المنطقة.

عقوبة القتل العمد

من جانبه، شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة القتل العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري، المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام».

وأعادت النيابة العامة المتهم إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت ساعتين واجهت خلالها النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم لارتكاب الجريمة والتربص بالمجني عليه وافتعال الخلافات معه والاعتداء عليه بسلاح أبيض فأودى بحياته في الحال، وسط حالة من الغضب من قبل جيران المجني عليه الذي فشلوا في إبعاد المتهم بعد أن طالهم التهديد منه.