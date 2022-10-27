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مصرع سائق في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية

اختلت عجلة القيادة

كتب:

جيهان عبد العزيز ومنتصر سليمان
06:10 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
اسعاف _ صورة أرشيفية

اسعاف _ صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل الترعة كان يقودها، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الحادث

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة أبو النمرس من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية اتجاه البدرشين.

انحراف السيارة وسقوطها بالترعة

وعقب الانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص دون ركاب قيادة أحد الأشخاص سائق 55 سنة، اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بالترعة ووفاة قائدها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج السيارة وانتشال جثمان قائدها ونقله إلى مستشفى أبو النمرس العام.

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