الرئيس السيسي يشاهد عرضا لأبرز مهام مبادرة «ابدأ» خلال «ملتقى ومعرض الصناعة»

قدم عدد من شباب مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة، عرضا لأبرز مهام المبادرة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، المقام حاليا بمركز المنارة في القاهرة الجديدة.

أهداف مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة

وتهدف مبادرة «ابدأ» إلى تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

يأتي ذلك علاوة على دورها في توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، فضلًا عن تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

محاور دعم الصناعات

و«ابدأ» مبادرة وطنية لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، وأطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وينقسم العمل في محور دعم الصناعات إلى: تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كل قرى ومراكز حياة كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.

تمكين القطاع الخاص

وتعمل المبادرة على تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي: توفير فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.