السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرة «ابدأ» خلال المعرض الدولي الأول للصناعة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات.

مشروعات مبادرة «ابدأ»

وسلط الفيلم التسجيلي الضوء على المبادرات التي تقدمها مبادرة «ابدأ»، والمشروعات التي تقدمها، والتسهيلات التي تقدمها.

أجنحة ضخمة للصناعات

ومن المقرر أنَّ يشمل المعرض عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.