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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتي النسيج اليدوي في سوهاج بتكلفة 3 ملايين جنيه

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فهد فكري بلوم
11:36 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
جانب من أعمال التطوير

جانب من أعمال التطوير

بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتي النسيج اليدوي بالحي، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية ودعم أصحابها وتوفير المناخ المناسب لهم لزيادة الإنتاج.

رفع كفاءة أنوال النسيج

وأوضح علي لطفي، رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج، أن الأعمال تشمل رفع كفاءة أنوال النسيج، وترميم ودهان واجهات بيوت النول، وتنسيق الموقع العام، وتركيب إنترلوك وبردورات جديدة لعدد 272 وحدة نسيج يدوي بقريتي النسيج بحي الكوثر.

الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ

وأشار حي الكوثر إلى أنه جاري أعمال المتابعة بصفة دورية للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة.

وكان قد أعلن محافظ سوهاج عن البدء في إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة بقرية النسيج بالحي، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تشتهر بها.

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