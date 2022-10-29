بعد إنشاء مشروعات ضخمة.. أهالي سوهاج لـ«السيسي»: «شكرا يا ريس وإحنا معاك»

مشروعات ضخمة وعملاقة، وغير مسبوقة شهدها أهالي سوهاج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهناك تغيرات في قطاع الصحة والتعليم، والطرق والكباري، ومستشفيات ومكاتب بريد أقيمت وطرق، الأمر الذي أسعد الأهالي والمواطنين.

وقال «عادل حنفي سليمان»، مقيم في مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن عمري قد تجاوز الخمسين عامًا، فلم أرى طوال تلك الأعوام مثل هذه الإنجازات والأعمال التي لا يتخيلها عقل، حيث كانت محافظتنا في حالة إهمال ونسيان وضياع، ولذلك أقول: «بحبك يا سيسي وإحنا معاك».

كوبري الثقافة خلق سيولة مرورية

ويضيف «عبد الرحمن المنشاوي»، محاسب، يقيم بمحافظة سوهاج: إن تلك المشروعات شعر بها المواطن، وأتت بثمارها سريعًا فعلى سبيل المثال لا الحصر كوبري الثقافة الذي يقع في وسط مدينة سوهاج حيث كان هناك زحام وتكدس يومي، فحل هذا الكوبري تكدسًا كبيرًا، وخلق سيولة مرورية عالية، ومحور جرجا، ومحور دار السلام، ومكاتب البريد وغيرها من المشروعات.

المشروعات كانت حلما بعيد المنال

وتشير «آية محمد» طالبة، بالفرقة الأولى في كلية التربية جامعة سوهاج، أن «المشروعات التي شهدنها ونشهدها، كانت حلمًا صعب المنال والتحقيق، فمهما تحدثنا وتقدمنا بالشكر لن نوفي الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه على ما قام به، فأنا أقيم في إحدى قرى شمال سوهاج، وهناك أعمال ومشروعات تجري على قدم وساق، وأشكره على مشروع حياة كريمة».

ويقول «محمد خالد»، موظف، يقيم بمدينة سوهاج، ومن ذوي الإعاقة: إن ما شاهدناه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم نشهده من قبل، حيث خُصصت لنا العديد من الأشياء وعلى رأسها مشاركة ذوي الهمم في جميع اللقاءات والمؤتمرات، وإنشاء مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثيلنا داخل مجلس النواب، وكلمات الشكر والثناء لا تكفي في حق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».