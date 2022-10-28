«مياه سوهاج» تعلن نتيجة التظلمات لمسابقات التوظيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020، ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان.

وأضاف أنه يمكن التعرف على نتيجة التظلمات من خلال البحث في الملف المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

https://www.scww.com.eg.

977 تظلما بمسابقات شركة مياه الشرب

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشؤون الموارد البشرية إلى أنه تقدم للتظلمات بكليات الهندسة والعلوم والتجارة بجامعة سوهاج 977 شخصًا، وأنه جرى فحص تلك التظلمات طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج وقبول 60 تظلما.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه يجرى خلال المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف مهندس وفني تشغيل وصيانة وفني مساحة، خلال الفترة المقبلة، كما تجرى اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن.

الاختبارات العملية بمياه سوهاج

كما تجرى الاختبارات العملية بمعامل الشركة للمتقدمين لوظائف كيميائى وفني معمل، هذا بالإضافة إلى إجراء الاختبارات العملية بالمحطات والورش للمتقدمين لوظائف حرفي وعامل تشغيل وتجرى الاختبارات على المعدات للمتقدمين لوظائف سائق وسائق معدات ثقيلة.

كما تجرى الاختبارات العملية على أدوات السلامة، والصحة المهنية للمتقدمين لوظائف أخصائي سلامة وصحة مهنية، وأنه يتم الإعلان عن توقيتات تلك الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني.