أستاذ المناخ: الكربون الأسود يمتص أشعة الشمس ويرفع درجات الحرارة  

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الكربون الأسود أحد أشكال الغازات التي لها قدرة على امتصاص أشعة الشمس، ويساهم في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، فمثلًا عند احتراق الفحم ينتج عنه الدخان ويكون عبارة عن غاز كربون ينتشر في المنطقة المحيطة بمكان النيران.

الكربون ينتج غاز الميثان القاتل

وتابع «قطب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منه فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الكربون الناتج عن عمليات الاحتراق يتراكم عليه أحيانًا جزيئات متناهية الصغر تتحول إلى غاز الميثان، وذلك عند تواجد نسبة رطوبة بسيطة، واصفًا غاز الميثان بالقاتل لما له من أضرار كبيرة على الجهاز التنفسي وصحة الإنسان.

وأكد أهمية تقليل وتقنين الصناعات التي ينتج عنها غاز الكربون الأسود لما له من أضرار كبيرة للغاية على الصحة العامة، والطرق المرورية لأنه يقلل من مدى الرؤية الأفقية، لافتًا إلى أن الدخان يتصاعد إلى طبقات الجو العُليا لخفة وزنه، ولا ينتهي إلا بإطفاء الاحتراق المتسبب فيه.

أهمية تحديد كميات الكربون وأنواعه

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن كل من التنمية والتطوير والصناعة والتكنولوجيا مطلوب، لكن الضرر بالبيئة وحياة الإنسان غير مطلوب، لذلك لا بد من التعاون لمواجهة ما يترتب على بعض الصناعات حيث أن الكميات المستخدمة من الكربون الأسود ونوعه لهما دور في التغيرات المناخية.