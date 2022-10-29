تخريج الدفعة الأولى من مأموري الضرائب بالكلية الحربية

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة رقم 1 مأموري الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث، بالكلية الحربية، والمرشحين للعمل بمصلحة الضرائب المصرية، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة المالية.

بدأ الاحتفال بعرض الموقف التدريبي لخريجي الدورة وإعلان كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة انتهاء الدورة، وتلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذي تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءاً من استقبال الدارسين، ومروراً بالتدريب التخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، كما تم تكريم أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية الحربية.

وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل، مشيراً إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من الخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وقدم نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال كلمته الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل الإمكانات لتدريب مأموري مصلحة الضرائب المصرية داخل المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذًاً للخطة الشاملة لتطوير عمل مأموري الضرائب من الذكور والإناث، التي وجهت بها القيادة السياسية، حيث ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري.

واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج، التي أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راقي خلال فترة دراستهم والتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع.

حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.