إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 7 يثير فضول الجمهور.. أزمات ومواجهات

تصدر إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 7، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة الجديدة للوقوف على تفاصيل الصراع بين أبطال المسلسل، وهل سيتم احتواء الأزمات أم سيكون الانتقام الوسيلة الوحيدة للرد؟.

إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 7

إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 7، تضمن لقطات من الحلقة الجديدة، أظهرت وجود أزمة ومواجهة وتهديد بالانتقام بين أبطال المسلسل التركي، الذي يعد من أشهر الأعمال الدرامية التركية التي تسيطر على محركات البحث مؤخرًا.

مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف والقنوات الناقلة

وويبحث كثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قناة star tv التركية، وتذاع الحلقة السابعة في الساعة 8 مساء يوم الجمعة المقبل، بخلاف عرضها مترجمة باللغة العربية على منصات ومواقع إلكترونية متخصصة في الدراما التركية.

وعُرضت الحلقة الأولى من المسلسل يوم 23 سبتمبر من الشهر الماضي، وتذاع الحلقة الجديدة مساء يوم كل جمعة في الساعة 8 مساءً، وتصل مدة الحلقة لنحو ساعة و50 دقيقة.

أبطال المسلسل

أبطال مسلسل الطائر الرفراف هم عفراء ساراتش أوغلي، وشيتين تيكندور، وميرت رمضان ديمير، وبيريل بوزام، وإمري التوغ.