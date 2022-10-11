موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 100.. دراما تاريخية مدبلجة بالعربية

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 100، للوقوف على تفاصيل الأحداث التي شهدتها الحلقة 99 من الموسم الرابع الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الدراما التاريخية المليئة بالصراعات والمعارك.

ويعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 100 يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري، في الساعة الثامنة مساءً، من خلال شاشة قناة تركية ATV، بخلاف عرضها من خلال بعض المنصات الإلكترونية مصحوبة بترجمتها إلى اللغة العربية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 100

وبدأ الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 99، الأسبوع الماضي حيث تعرض حلقة جديدة كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وشهدت الأجزاء الثلاثة السابقة خلال 98 حلقة أحداثًا تاريخية نارية ومكائد ومؤامرات صاحبت تأسيس الدولة العثمانية.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

ويضم المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على مدار أجزائه السابقة وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم بوراك أوزجيفيت، يلديز شاغري أتيكسوي، أوزجي تورير، هاكان يلماز، ميراي أكاي، إيبيك كارابينار، نهاد ألتينكايا، كان بويوكالتاي، دنيز حمزة أوغلو، كان يالتشين، نويان أوزير.