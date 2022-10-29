تفاصيل حفل عمرو دياب في موسم الرياض.. اعرف أسعار التذاكر

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم الخميس 3 المقبل، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، وينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض

وجرى طرح التذاكر الخاصة بحفل الفنان عمرو دياب، عبر الموقع الرسمي لـ«موسم الرياض»، وهي مقسمة إلى عدة فئات، تبدأ الفئة الأولى بـ 1250 ريالا سعوديا أي ما يعادل نحو 7700 جنيه مصري.

أما الفئة الثانية لحفل الفنان عمرو دياب، فبلغت 450 ريالا سعوديا أي نحو 2770 جنيها مصريا، والفئة الثالثة بسعر 330 ريالا سعوديا أي نحو 2000 جنيه مصري، والرابعة بمبلغ 230 ريالا سعوديا أي نحو 1400 جنيه مصري.

حفل مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات

يذكر أن شارك الفنان عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، في إحدى فقرات حفل مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات، وذلك على سفح الأهرامات وشاركه الفنان حسين الجسمي.